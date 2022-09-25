Хоккейная «Северсталь» одержала победу над казахстанским «Барысом»

25.09.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» 24 сентября одержала победу без своего главного тренера Андрея Разина, который в тот день приболел.

Череповчане принимали казахстанский «Барыс» и открыли счёт уже на третьей минуте матча. Дмитрий Моисеев, пытаясь выбить шайбу из-под клюшки соперника, ткнул её, а она возьми да и залети в ворота астанчан — 1:0. Уйти на первый перерыв в лидерах «Северстали» не позволил Антон Сагадеев, который забросил свою шайбу за 30 секунд до конца первого периода.

Во втором периоде «желто-черные» трижды поразили ворота Юлиуса Гудачека, дважды реализовав большинство: сначала это сделал Кирилл Пилипенко, забросив свою первую шайбу в сезоне, а затем Руслан Абросимов. После Александр Петунин броском от бортика довёл преимущество череповчан до трех шайб — 4:1 — и вынудил гостей пойти на замену вратаря. Перед втором перерывом, как и перед первым, «Барыс» вновь забил гол, немного сократив свое отставание.

В заключительной двадцатиминутке была только одна заброшенная шайба: её автором стал Дмитрий Моисеев, который оформил дубль в матче — 5:2. Таким образом «Северсталь» впервые за 5 лет дома обыгрывает «Барыс», прерывает свою трехматчевую проигрышную серию и возвращается в первую восьмерку на Западе.

«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня была хорошая поддержка, пришло много болельщиков. Мы не имели права играть по-другому. Сегодня многое получалось… Разобрали большинство. Во многом это анализ. Сегодня шайба ходила хорошо, чёткие передачи. Много бросали по воротам. Вратарь соперника был всегда в напряжении. Второй период был очень важным. До этого проигрывали вторые периоды. Ребят настраивали именно на второй период. Он и оказался основополагающим», сказал на послематчевой пресс-конференции ВРИО главного тренера «Северстали» Евгений Михалкевич.

Следующий матч череповчане проведут в понедельник, 26 сентября. Дома они примут «Адмирал» из Владивостока.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь», матч
фото из группы хоккейного клуба "Северсталь" в соцсети

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