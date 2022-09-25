В Вологде 212 школьников приняли в ряды юнармейцев

23 сентября на площади Революции в Вологде прошёл патриотический фестиваль, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках мероприятия 212 вологодских школьников торжественно приняли в ряды юнармейцев. Их поздравил мэр города Сергей Воропанов.

«Наш Президент проявил великое мужество, сильный характер и сплотил вокруг себя жителей нашей большой страны. Вологда тому подтверждение: сегодня на мероприятие в поддержку референдума, жителей и наших бойцов вышли более 5000 человек на центральную площадь города. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия являются неотъемлемой частью величия Российского государства. И сегодняшнее молодое поколение активно перенимает исторический опыт и традиции отцов и дедов. С 2016 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра обороны России Сергея Шойгу активно развивается Всероссийское патриотическое движение „ЮНАРМИЯ“. И сегодня ряды юнармейцев Вологды пополнятся учащимися из 20 учебных заведений нашего города», — сказал Сергей Воропанов.