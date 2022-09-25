В Вологде пациент выпал из окна больницы на Пошехонском шоссе

В Вологде 23-летний пациент больницы на Пошехонском шоссе выпал из окна 11 этажа и погиб, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на СУ СК РФ по Вологодской области.
Сообщение об обнаружении тела погибшего поступило 25 сентября в 7:44. Выяснилось, что погибший проходил лечение в отделении нейрохирургии. У него было серьёзное заболевание головного мозга.
«Пациент, 23-летний мужчина, находившийся на лечении в нейрохирургическом отделении ВОКБ с тяжелым поражением головного мозга, 25 сентября около 7 утра выпал из окна 11 этажа. Реанимационные мероприятия эффекта не дали», — прокомментировал случившееся и. о. главного врача больницы Александр Сайгушев.