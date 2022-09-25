Череповецкие спортсмены завоевали медали всех достоинств на соревнованиях по полиатлону

25.09.2022 [Спорт]

По две медали каждого достоинства завоевали череповчане на Чемпионате и Первенстве России по полиатлону в дисциплинах: троеборье с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой. Соревнования проходили в городе Сасово, Рязанской области, с 20 по 25 сентября.

В Чемпионате России в дисциплине троеборье с бегом среди женщин не было равных Ирине Смолиной (АНО «ДРОЗД — Череповец»), у нее золотая медаль. Второе место заняла Ирина Воронина, представляющая МАУ «Спортивная школа № 4» г. Череповец.

В Первенстве России в дисциплине с бегом в своей возрастной группе третье место заняла Анастасия Шарикова (АНО «ДРОЗД — Череповец»)

В Чемпионате России в дисциплине с лыжероллерной гонкой среди женщин второе место у Ирины Смолиной (АНО «ДРОЗД — Череповец»), бронзовую медаль завоевала Маргарита Вершинина (СШОР «Витязь»).

В Первенстве России с лыжероллерной гонкой победу одержала Анастасия Шарикова (АНО «ДРОЗД — Череповец»).

В общекомандном зачёте сборная Вологодской области заняла второе место.

Тэги: полиатлон, соревнования, медали
фото из группы "Вологодская областная федерация полиатлона" в соцсети

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