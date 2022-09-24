Президент Путин подписал пакет поправок о военной службе

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, включённые в пакет поправок о военной службе, сообщает МК.

«Согласно поправкам, в случае преступлений против военной службы, отягчающим обстоятельством будет считаться их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а также в период мобилизации или военного положения, или в военное время», — говорится в сообщении.

Призванные на военные сборы граждане из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы. Ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику, самовольное место службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы и утрату военного имущества также ужесточается.

«Кроме того, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен. За это грозит от 3 до 10 лет. Введена уголовная ответственность за мародерство — до 15 лет», — также говорится в сообщении МК.

Президент также подписал закон об упрощённом предоставлении российского гражданства иностранцам-контрактникам.

Ранее NewsVO сообщал, что указанный пакет поправок был внесён 19 сентября. 20 сентября поправки были одобрены.