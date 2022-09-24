Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

24.09.2022 [Общество]

Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Булгаков освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Тэги: минобороны, должность

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