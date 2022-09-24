В Череповце две женщины украли из квартиры пенсионера полтора миллиона рублей

В Череповце 32-летняя и 38-летняя жительницы Владимирской области украли из квартиры пенсионера полтора миллиона рублей.

Инцидент произошёл в квартире дома на улице Ленина вечером 12 августа. 85-летнему потерпевшему был причинён ущерб в особо крупном размере.

«21 и 22 сентября женщины были задержаны и допрошены в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 158 УК РФ „Кража“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что одна из задержанных имеет непогашенную судимость, а также основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от органов предварительного следствия и суда, женщинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 12 октября 2022 года.