В Череповце две женщины украли из квартиры пенсионера полтора миллиона рублей

24.09.2022 [Происшествия]

В Череповце 32-летняя и 38-летняя жительницы Владимирской области украли из квартиры пенсионера полтора миллиона рублей.

Инцидент произошёл в квартире дома на улице Ленина вечером 12 августа.  85-летнему потерпевшему был причинён ущерб в особо крупном размере.

«21 и 22 сентября женщины были задержаны и допрошены в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 158 УК РФ „Кража“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что одна из задержанных имеет непогашенную судимость, а также основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от органов предварительного следствия и суда, женщинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 12 октября 2022 года.

Тэги: кража, деньги, пенсионер, уголовное дело, арест

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