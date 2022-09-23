В России 1 декабря снова вырастут тарифы на ЖКХ

Тарифы ЖКХ в России поднимут 1 декабря. Это на 8 месяцев раньше запланированного

Цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития. Правительство обещает при этом, что не будет потом менять стоимость услуг до июля 2024 года. Прогнозируют, что предельный уровень индексации тарифов с декабря текущего года по стране не превысит девяти процентов.

Согласно подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. Подъем цен обосновали ремонтом коммунальных систем.