В Вологодской области прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в регионе обсудили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу под руководством и. о. председателя правительства области Эдуарда Зайнака. За шесть недель суточное количество заболевших этой инфекцией увеличилось с 60 до 440 случаев. Показатели заболеваемости характеризует высокую активность эпидпроцесса. В 90% случаев — это амбулаторные больные, поэтому основная нагрузка ложится на поликлиническое звено.

На сегодня развёрнуто 345 коек в семи моногоспиталях. Их занятость составляет 86,4%.

По математической модели дальнейшей динамики заражений и госпитализаций коронавирусной инфекцией прогнозируется дальнейший подъём заболеваемости.

«Очередная волна набирает обороты, пик прогнозируется осенью в период школьных каникул. Это обусловлено появлением в России нового штамма Кентавр, а также гибридов Дельты и Омикрона. Учёные считают новые штаммы более заразными, но менее опасными», — рассказала во время оперштаба заместитель Губернатора Лариса Каманина.

Медики напоминают, что сейчас крайне важно иммунизироваться, как и получить повторную вакцинацию. Сейчас в регионе привито более 530 тысяч человек, охват населения вакцинацией составляет 60%. Благодаря повышению доверия граждан к иммунизации, в августе–сентябре значительно увеличились темпы вакцинации. Отмечают в правительстве Вологодской области.

По словам специалистов, в предстоящем сезоне наряду с коронавирусом ожидается активная циркуляция вирусов гриппа, который даст серьёзный подъём заболеваемости. Медики рекомендуют осенью привиться и против гриппа. Вакцина для детей, взрослых и беременных женщин уже поступила. Иммунизацию прошли более 80 тысяч человек. Минздравом разрешено совместное применение вакцин против коронавируса и гриппа.

В Вологде и Череповце возобновили работу — с понедельника по пятницу с 14.00-18.00 — мобильные пункты. В областной столице они располагаются в ТЦ «Мармелад», АО «БАНК Севергазбанк» на Благовещенской, гипермаркете «Макси» на ул. Дальняя, д. 33. В Череповце горожан ждут в СКК «Алмаз», Ледовом дворце, во Дворце химиков.

В медорганизациях области работают отдельные кабинеты для приема пациентов с признаками респираторной инфекции. Проводится ПЦР-диагностика, экспресс-тесты. Усилены колл-центры поликлиник, продолжает работу единый колл-центр 122. В поликлиниках Вологды и Череповца организованы кабинеты и бригады неотложки в субботу и воскресенье.

«При дальнейшем усугублении ситуации мы готовы по мере необходимости расширять количество кабинетов, отделений для приема пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19, а также формирования дополнительных бригад для оказания медицинской помощи на дому. Подготовлены к открытию так называемые „красные зоны“ для приема пациентов, где больным будут доступны диагностические исследования и консультации узких специалистов», — доложил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

На оперштабе принято решение оказывать медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией в районах в инфекционных отделениях Сокольской, Тотемской, Вытегорской и Шекснинской ЦРБ. В дальнейшем, в случае необходимости, будут подготовлены к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19 инфекционные отделения Грязовецкой, Кич-Городецкой, Тарногской и Белозерской ЦРБ.

В целом с учетом подготовленного резерва, в регионе может быть развернуто до 940 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией без введения ограничений на плановую медицинскую помощь.

По словам начальника Департамента здравоохранения области Алексея Плотникова, необходимые запасы лекарств и расходных материалов, оборудования, кислородных концентраторов, кислорода, средств индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве для прохождения волны подъема заболеваемости.

По итогам оперштаба принято решение рекомендовать руководителям учреждений с завтрашнего дня обеспечить масочный режим для посетителей медицинских организаций и в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов.

На базе Вологодской городской поликлиники № 4 и Череповецкой городской поликлиники № 2 откроются консультативно-диагностические центры, где пациенты всех поликлиник с коронавирусом будут получать медицинские рекомендации по телефону или через телемедицинскую систему. При выздоровлении врач центра сможет закрыть больничный лист без посещения пациентом поликлиники и проинформировать его об этом. В случае необходимости телемедицинская система позволяет пациенту записаться на консультацию врача.

В образовательных организациях должны быть обеспечены «утренние фильтры» — измерение температуры на входе, использование антисептиков, обеззараживание воздуха рециркуляторами, проветривание помещений, ежедневные влажные уборки.