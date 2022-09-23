«Митьки» из Санкт-Петербурга расписали старый тир школы № 20 в Череповце

23.09.2022 [Общество]

В школе №20 Череповца появился арт-объект в рамках фестиваля «Верещагин-ФЭСТ». На трубе в 23 метра группа художников из Санкт-Петербурга «Митьки» нарисовали площадь Металлургов, шагающих пионеров, памятник Василию Верещагина, юного Александра Башлачёва и Виктора Цоя.

«Мы расписывали несколько автобусов, троллейбусов, пивных ларьков, лестницы в детских домах, но в школе и на улице работаем впервые, первый раз расписывали такую длинную трубу. В итоге на месте тира получился веселый арт-объект. Здесь река Шексна, где сидит еще совсем юный Саша и пишет свои стихи, он смотрит на портовые краны, мост. Шексна потихоньку перетекает в Неву, потом его встречают „Митьки“. Дальше — уроженка Череповца, первая женщина-водолаз Нина Соколова, Виктор Цой и котельная „Камчатка“. Затем фестиваль, где я первый раз увидел выступление Саши Башлачёва. Он уникальный певец!» — поделился художник, основатель группы «Митьки» Дмитрий Шагин.

Новый арт-объект войдет в состав туристического маршрута, который посвящен творчеству Александра Башлачёва. В фестивале «Верещагин-ФЭСТ» приняли участие художники из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца, представляя разли чные направления уличного искусства.

Тэги: фестивали

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