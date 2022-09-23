В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе

ВРИО Военного комиссара Вологодской области отменил запрет на выезд за пределы территориального муниципального округа. Приказ об этом вышел 23 сентября. В нем, в частности, говорится, что в соответствии с указаниями начальника Главного организационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ приказано внести изменения в приказ военного комиссара Вологодской области №291 от 21 сентября 2022 года, а именно отменить второй пункт. В нем говорилось о том, что тем, кто в запасе, но не имеет на руках повесток, запрещено выезжать за пределы районов и городов.