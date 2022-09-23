В Вологодской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

С сегодняшнего дня получить разъяснения по вопросам о частичной мобилизации вологжане могут по номеру 122.

«В регионе на базе колл-центра 122 начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Специалисты колл-центра готовы оперативно отвечать на вопросы вологжан, связанные с проведением частичной мобилизации. Информация, которую здесь можно получить, основана на разъяснениях федеральных органов власти, в том числе Минобороны России, а также органов власти региона», — рассказал заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации запущена во всех регионах Российской Федерации.

«Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы горячей линии на местах. Напомню, call-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Также получить информацию о частичной мобилизации можно на официальном ресурсе Правительства РФ — сайте Объясняем.рф.