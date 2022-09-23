В Минобороны заявили, что специалисты IT, связи, финансов и СМИ с высшим образованием не попадут под мобилизацию

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении ведомства.

Так, речь идет о сотрудниках:

— аккредитованных организаций, работающих в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;

— российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;

— системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ;

— организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации будут списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Повестки массово вручают с этого же дня. В том числе в Вологодской области. Из нашего региона в Украину должно отправиться на данный момент 2600 человек. В повестках говорится, что явиться мужчины должны к положеному часу по указанному адресу, иначе они понесут ответственность.