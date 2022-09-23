85 лет исполнилось Вологодской области 23 сентября. В границах максимально близких к современным область была образована 23 сентября 1937 года.

– В этот день было издано постановление Президиума ЦИК СССР о разделении Северной области на Архангельскую и Вологодскую. В честь юбилея в Драматическом театре областной столицы прошло торжественное мероприятие «Мы единое целое». В нем приняли участие первые лица региона, выдающиеся вологжане, представители районов и городов, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Президент России Владимир Путин поздравил Вологодскую область с юбилеем. Он отметил самобытность северного края, уникальные народные промыслы, древние духовные святыни и шедевры архитектуры.

– Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идет о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере. Убежден, что энергия и инициативность, искренняя любовь к родному краю и впредь будут помогать вам добиваться намеченных целей, – отмечается в телеграмме Президента России.

На торжественном мероприятии заслуги региона отметил заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев.

– Вологодская область – жемчужина Русского Севера. Регион знаменит на всю страну и мир не только архитектурой, памятниками, предприятиями, но и жителями. Здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, которые доказывают это в различных конкурсах, соревнованиях, состязаниях, – сказал Юрий Воробьев.

С юбилеем жителей области поздравил Губернатор Олег Кувшинников.

– Вологодская область достигает успеха в различных отраслях. Несмотря на сложности, край развивается, и наша задача, чтобы эта положительная динамика сохранялась и дальше. На сегодня регион твердо стоит на ногах. Мы занимаем лидирующие позиции в различных отраслях экономики, социальной сфере. Наши бренды, такие как вологодское кружево, лен, настоящий вологодский продукт известны далеко за пределами страны. И все это благодаря трудолюбию и профессионализму наших земляков. Спасибо вам за это, – отметил Олег Кувшинников.

Накануне на торжественном мероприятии награды были вручены медикам, химикам, работникам сельского хозяйства, водоканала.

