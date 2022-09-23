85 лет исполнилось Вологодской области 23 сентября

23.09.2022 [Общество]

85 лет исполнилось Вологодской области 23 сентября. В границах максимально близких к современным область была образована 23 сентября 1937 года.

– В этот день было издано постановление Президиума ЦИК СССР о разделении Северной области на Архангельскую и Вологодскую. В честь юбилея в Драматическом театре областной столицы прошло торжественное мероприятие «Мы единое целое». В нем приняли участие первые лица региона, выдающиеся вологжане, представители районов и городов, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Президент России Владимир Путин поздравил Вологодскую область с юбилеем. Он отметил самобытность северного края, уникальные народные промыслы, древние духовные святыни и шедевры архитектуры.

– Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идет о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере. Убежден, что энергия и инициативность, искренняя любовь к родному краю и впредь будут помогать вам добиваться намеченных целей, – отмечается в телеграмме Президента России.

На торжественном мероприятии заслуги региона отметил заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев.

– Вологодская область – жемчужина Русского Севера. Регион знаменит на всю страну и мир не только архитектурой, памятниками, предприятиями, но и жителями. Здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, которые доказывают это в различных конкурсах, соревнованиях, состязаниях, – сказал Юрий Воробьев.

С юбилеем жителей области поздравил Губернатор Олег Кувшинников.

– Вологодская область достигает успеха в различных отраслях. Несмотря на сложности, край развивается, и наша задача, чтобы эта положительная динамика сохранялась и дальше. На сегодня регион твердо стоит на ногах. Мы занимаем лидирующие позиции в различных отраслях экономики, социальной сфере. Наши бренды, такие как вологодское кружево, лен, настоящий вологодский продукт известны далеко за пределами страны. И все это благодаря трудолюбию и профессионализму наших земляков. Спасибо вам за это, – отметил Олег Кувшинников.

Накануне на торжественном мероприятии награды были вручены медикам, химикам, работникам сельского хозяйства, водоканала.
 

Тэги: юбилей, Вологодская область

ТОП НЕДЕЛИ

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
В Череповце следователи ищут мужчину, который 15 лет назад попал на фото с места преступления
Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей
Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке

Похожие новости

10 лет исполняется Вологодскому объединению поисковиков

На сегодняшний день силами объединения найдены и с воинскими почестями похоронены 725 солдат и офицеров РККА, кроме того, обнаружены останки 213 человек, оставленных в результате непрофессиональной работы черными копателями. Установлено 40 имен

1429
0

100-летний юбилей отметит библиотека на Добролюбова в Вологде

Первая городская библиотека была создана в 1922 году и несколько раз переезжала

1110
0

Выставка «Шаламов и искусство» открылась в Вологде к 115-летию со дня рождения писателя

В основе концепции слова Варлама Шаламова: «Я глубоко убежден, что искусство — бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет, рано или поздно»

1013
0

Встреча, посвященная 115-летию со дня рождения Варлама Шаламова, пройдет в Вологде 17 июня

Ведущий вечера – исследователь наследия писателя Валерий Есипов. Также выступят: Андрей Таюшев, Дмитрий Пшеницын, Максим Слепченков и Владимир Сергеев

1131
0

Выставка к 100-летию со Дня рождения художника Владимира Корбакова откроется в Вологде 3 июня

В экспозицию войдут порядка 70 живописных работ художника, выполненные в разные периоды творчества

1002
0

Выставку работ русских и западноевропейских художников 18-19 веков готовит Вологодская картинная галерея

В свое время они были переданы в Вологду из крупнейших музеев страны

1267
0

150 лет исполняется первому деревянному зданию вокзала в Вологде

Оно до сих пор стоит на Чехова, 40

1906
0

Фильм к 100-летию поэта Сергея Викулова покажут в Вологде

Фильм создан журналистом и писателем Анатолием Ехаловым

1107
0

Василию Верещагину поставят памятный знак на Кубе

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого художника

1266
0

Выставка картин череповецкого художника Николая Викулова проходит в Вологде

Мероприятие приурочено к 85-летию автора

1082
0

Юбилейная персональная выставка художника Юрия Воронова откроется в Вологде 3 декабря

В экспозиции будут представлены лучшие произведения мастера, созданные им в разные периоды творчества

1301
0

100 лет со дня рождения белозерского поэта-фронтовика Сергея Орлова отмечают в Вологодской области 22 августа

Сергей Орлов – русский советский поэт и сценарист, именем которого названа одна из центральных улиц Вологды

1792
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе
В Вологодской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации
В Минобороны заявили, что специалисты IT, связи, финансов и СМИ с высшим образованием не попадут под мобилизацию
В Вологде ВАЗ-2114 врезался в ларёк: водитель погиб
85 лет исполнилось Вологодской области 23 сентября
В Череповецком районе пьяный дачник стрелял на своём участке из ружей
В Череповце восьмилетний мальчик попал под машину
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3820
0
23.09.2022 [БлогоVO]

Наша небольшая экспедиция вокруг Крохинского храма обернулась интересной находкой

174
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

864
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика