В Череповецком районе пьяный дачник стрелял на своём участке из ружей

В Череповецком районе суд привлёк 44-летнего жителя Москвы к административной ответственности за стрельбу в населённом пункте, нарушение правил хранения оружия и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Установлено, что инцидент произошёл на принадлежащем мужчине дачном участке в деревне Воротыня. Услышав стрельбу, соседи вызвали полицейских, которые изъяли у стрелка охотничьи карабины «Соболь» и «Вепрь-308» и задержали его.

«Поскольку при изъятии оружия мужчина вел себя агрессивно, для его задержания были применены спецсредства. Вину задержанный признал, пояснил, что оружие привез из г. Москвы, хранил под кроватью. В тот день решил пострелять на своем участке по кустам», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За стрельбу в населённом пункте и нарушение правил хранения оружия суд назначил мужчине наказания в виде штрафов: 50 тысяч рублей и 500 рублей соответственно. Кроме того, за отказ от медосвидетельствования суд на один год лишил его права на хранение и ношение оружия.