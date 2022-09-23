Водитель грузовика из Череповца стал призером Всероссийского конкурса

В рамках международного конгресса «Транспорт и Строительство» в Уфе состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика».

Более 50 профессионалов в течение трёх дней боролись за звание лучших в категориях до 10 тонн и свыше 10 тонн. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей.

Несколько дней более 50 участников из всех уголков России испытывали себя и самую современную технику в дисциплинах: Водительское мастерство на специальной трассе, «Скоростное маневрирование», дисциплина «Хрупкий груз», а также экзамен по теоретическим знаниям и правилам дорожного движения.

По итогам «Лучшим водителем грузовика» в категории свыше 10 тонн стал победитель конкурса 2020 года Сергей Андрианов из Екатеринбурга (АО «Лорри»). Второе место в категории тяжёлых грузовиков занял Пётр Михайлов из Сургута, на третьем месте Антон Волохов из Новосибирска.

В категории грузовиков до 10 тонн «Лучшим водителем грузовика» назван Александр Климов из Липецка (ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»), второе место занял Вячеслав Колосовский из Череповца, «бронзу» увёз в Нижний Новгород Станислав Кузеванов.

Всего в конкурсе приняли участие водители-профессионалы из 30 городов и муниципальных образований России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Рязани, Сургута, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и других.

Первый Международный конгресс «Транспорт и строительство» проходил в столице Башкирии с 18 по 22 сентября.