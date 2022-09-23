В Соколе задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве

23.09.2022 [Происшествия]

В районном центре Сокол Вологодской области задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве.

– Утром 22 сентября года на скамейке у одного из домов на улице Орешкова в Соколе было обнаружено тело 43-летнего мужчины, постоянно пребывавшего в городе, но не имевшего в нем определенного места жительства. На теле погибшего были обнаружены множественные колото-резаные раны, в связи с чем территориальным следственным отделом СУ было возбуждено уголовное дело по факту убийства, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Следователи задержали 33-летнего местного жителя, с которым потерпевший употреблял спиртное с позднего вечера 21 сентября. По версии следствия, именно подозреваемый причинил смертельные повреждения потерпевшему в ночь на 22 сентября в ходе возникшей ссоры, после чего покинул место происшествия и спрятался у себя дома. 

Сокольский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Вологодской области возбудил уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины. Его знакомого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. 

– Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Тэги: убийство, подозреваемый, Сокол

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