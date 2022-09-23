В Великоустюгском районе добыли двух волков, которые атаковали деревни

23.09.2022 [Общество]

Сообщения о выходе хищников к населенным пунктам Пеганово и Усть-Алексеево Великоустюгского района начали поступать с начала сентября. Жители фиксировали волков на улицах и на придомовых территориях. Неоднократно жертвами диких животных становились домашние собаки. В итоге были созданы бригады охотников, которые патрулировали территории вблизи деревень в сумеречное и ночное время, устанавливали самоловы, а также дежурили на местах, где была выложена привада.

18 сентября близ села Усть-Алексеево охотники добыли волка. Всего в стае было три хищника, двоим удалось скрыться. Минувшей ночью в урочище Конечное Арденгского сельского совета Великоустюгского района еще одним охотником также был добыт матерый волк. Сообщает облоходепартамент Вологодской области.

«Я благодарю всех охотников, кто принимает участие в мероприятиях по выслеживанию и добыче волков. Особую благодарность за активное участие в этих мероприятиях выражаю в адрес Александра Холопова, Сергея Амосова, Руслана Амосова», - поблагодарил специалистов начальник облохотдепартамента Олег Кислицын.

Отметим, что работы по снижению численности популяции волков в регионе проводятся на постоянной основе. С начала года добыто 163 хищника.
 

Тэги: волки, охотники

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