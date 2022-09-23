Фасады главного здания усадьбы Спасское-Куркино реставрируют в Вологодском районе

23.09.2022 [Культура]

Фасады главного здания усадьбы Спасское-Куркино начали реставрировать в Вологодском районе.

9,3 млн рублей выделены на эти работы из бюджета области по программе «Наследие Вологодчины».

– На эти средства планируется установка водосточной системы, замена окон первого этажа по главному фасаду здания, ремонт крыльца главного входа и шестиколонного портика в уровне террас первого и второго этажей, в том числе реставрация декоративных элементов антаблемента, – сообщает глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По его словам, долго не получалось начать реставрацию из-за того, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Перед началом работ необходимо было пройти множество согласований.

– Теперь это позади, и рабочие вышли на объект. Конечно, это только очередной этап восстановительных работ. Впереди – полномасштабная реконструкция усадьбы, проект которой поддержал губернатор Олег Кувшинников. На эти цели предполагается направить более 100 млн рублей, – говорит Сергей Жестянников.

Напомним, усадьба крупных землевладельцев Резановых находится в селе Куркино, в 20 км от Вологды. В 1828-1832 годах Федору Дмитриевичу Резанову в четырех уездах Вологодской губернии принадлежали 139 сел и деревень. Резановы вложили в строительство усадьбы и в создание крепкого помещичьего хозяйства немало сил и средств. Здесь же был разбит огромный парк с березовыми и липовыми аллеями, каскадами прудов, островками и беседками.

После революции усадьба перешла в ведение ГубЧК, а после в ней располагались различные сельскохозяйственные учреждения; без должного ухода здание усадьбы и прилегающий парк постепенно приходили в упадок.

Несколько лет назад инициативная группа местных жителей во главе с Николаем Сайкиным взялась за восстановление усадьбы. При поддержке администрации Вологодского района удалось выиграть несколько грантов, подключить к помощи меценатов и привлечь бюджетные средства. 

– Благодаря федеральной, региональной поддержке, также за счет районных средств уже отремонтировали кровлю, укрепили фундамент, провели газовое отопление. Теперь пришла очередь привести в порядок стены, – говорит Сергей Жестянников.

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Тэги: реставрация, усадьба, усадьба Куркино

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