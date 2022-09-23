Лекция «Чего хотят женщины» пройдет в Вологде 24 сентября

23.09.2022 [Культура]

Лекция «Чего хотят женщины» пройдет в Вологде 24 сентября. Прочтет ее преподаватель ВоГУ, филолог Сергей Юрьевич Баранов. Речь пойдет о женщинах в произведениях Пушкина.

– Цыганка Земфира, Татьяна Ларина, дочь станционного смотрителя Дуня, капитанская дочка Маша Миронова – об этих и о других женских образах Александра Сергеевича пойдет речь в очередной лекции, – говорится в анонсе мероприятия. – Поговорим о первой любви, о вечном выборе, о счастье и свободе, о ценностях подлинных и мнимых. Попробуем разобраться чего же хотят женщины в произведениях Пушкина.

Мероприятие пройдет в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий» https://vk.com/publicflexlibris. Это серия лекций о науке, культуре, искусстве в формате беседы.

Начало лекции 24 сентября, в субботу, в 12:00 в библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж. Участие платное.

Предварительная регистрация по ссылке.

Ранее NewsVo публиковал интервью Сергея Юрьевича Баранова программе «Насон Грядущий», а также черновики этого интервью, которые не вошли в итоговый монтаж.

– Сергей Юрьевич Баранов – один из тех преподавателей, ради которых поступают в университет, – говорят о лекторе авторы проекта «Насон Грядущий». – Он блестяще знает литературу и искренне любит ее. Сергей Юрьевич относится к поколению, которому свойственно держать осанку и данное слово, разговаривать на литературном языке и владеть чувством такта.

Возрастные ограничения лекции: (12+).
 

Тэги: лекция, Баранов

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