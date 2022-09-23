Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Счёт мог был открыт уже в первом периоде, но шайба Эрика О'Делла не была засчитана по причине помехи вратарю. Во второй двадцатиминутки в течении минуты две шайбы Никиты Буруянова и Максима Джиошвили влетели в ворота Владислава Подъяпольского и «Динамо» повело 2:0.



В заключительной двадцатиминутке при игре 4x4 тренерский штаб «Северстали» снял вратаря, заменив его полевым игроком. И в таком искусственном большинстве череповчане смогли отыграть одну шайбу. Гол забил Адам Лишка. Хотя игра в неравных составах последнее время подопечным Андрея Разина не даётся, так как это было в начале чемпионата. Только накануне череповчане 7 раз играли в большинстве, и не разу не смогли "разыграть" лишнего. Ну а окончательный счёт установил "динамович" Иван Игумнов, забросив шайбу в пустые ворота. 1:3 «Северсталь» терпит третье поражение подряд.

«Динамо» сегодня функционально выглядели сильнее нас. Я это связываю с тем, что у нас был тяжёлый старт, с очень хорошими командами. Играть из семи первых игр пять со СКА, «Трактором» – очень тяжело. Мы неплохо эти игры провели, но сил потратили очень много и сейчас у нас такой отрезок. Может быть, в дальнейшем календарь будет нам благоволить – мы с Минском игр. побольше отдохнуло. У нас идёт тяжёлый цикл, на восстановление нет практически времени. «Барыс» тоже приедет свеженький, после выходных. Надо это как-то пережить, перетерпеть. Поражение сегодня заслуженное. «Динамо» с победой. Мы разберём, посмотрим. Болельщиков череповецких ждём. Приходите, поддерживайте. Не уходите, когда у команды тяжёлый этап. Ребята бьются до конца. Сегодня несмотря на неудачно складывающуюся игру, мы выдали в конце интригу. Могли сравнять, но не повезло», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» после трех поражений подряд вылетела из первой восьмерки, Западной конференции КХЛ, опустившись на 9 место. Матч против «Барыса» пройдёт завтра.