Банк «Открытие»: 53% россиян считают, что санкции никак не повлияли на ассортимент товаров в магазинах

Две трети россиян отметили увеличение расходов на продовольственные и непродовольственные товары за полгода действия иностранных санкций. При этом 60% не увидели ухудшения привычного им ассортимента товаров в магазинах. Таковы результаты опроса* о влиянии шести месяцев санкций на личное потребление, проведенного банком «Открытие».
По мнению 53% респондентов, международные ограничения никак не повлияли на привычный ассортимент товаров в магазинах. Чаще других так отвечали жители Северного Кавказа (58%) и Сибири (57%), реже других – в Москве и Московской области (47%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (48%). При этом 40% в той или иной степени отметили ухудшение ассортимента (в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 45%, на Северном Кавказе 34%). По мнению 6%, ассортимент товаров улучшился.
66% опрошенных сообщили о росте расходов на продовольственные товары за время действия ограничений: у 28% расходы увеличились незначительно, у 38% - значительно. У 28% расходы на продовольствие не изменились, у 6% сократились.
64% отметили увеличение расходов на непродовольственные товары: у 27% они выросли незначительно, у 37% - значительно. У 29% эти расходы не изменились, у 7% уменьшились.
В своих прогнозах относительно дальнейшего влияния международных ограничений на ассортимент товаров и услуг россияне сохраняют умеренный оптимизм. 42% считают, что санкции никак не повлияют: помогут параллельный импорт и импортозамещение. Такой же процент респондентов ожидают ухудшения ассортимента товаров и услуг. По мнению 16%, ассортимент наоборот улучшится.
44% полагают, что международные ограничения не отразятся на их личном благосостоянии. При этом если на Урале так ответили 51% опрошенных, то в Московском регионе лишь 37%. Ухудшение личного благосостояния ожидают 45% респондентов (больше всего в Москве и Московской области – 51%, меньше всего на Северном Кавказе- 41%).
11% считают, что их благосостояние в дальнейшем улучшится. Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (14%), реже всего – на Дальнем Востоке (6%).
*Опрос проведен банком «Открытие» 12-19 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
Банк «Открытие»: 53% россиян считают, что санкции никак не повлияли на ассортимент товаров в магазинах
Две трети россиян отметили увеличение расходов на продовольственные и непродовольственные товары за полгода действия иностранных санкций. При этом 60% не увидели ухудшения привычного им ассортимента товаров в магазинах. Таковы результаты опроса* о влиянии шести месяцев санкций на личное потребление, проведенного банком «Открытие».
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