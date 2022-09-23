Китай озвучил свою позицию по конфликту в Украине

Глава МИД КНР Ван И заявил об отказе Пекина бездействовать в отношении ситуации на Украине. По его словам Китай не собирается способствовать эскалации конфликта. Сообщает «Лента.ру».

«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», — заявил Ван И, который поддержал Евросоюз в желании диалога России и Украины.

По его мнению кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».