Китай озвучил свою позицию по конфликту в Украине

23.09.2022 [Политика]

Глава МИД КНР Ван И заявил об отказе Пекина бездействовать в отношении ситуации на Украине. По его словам Китай не собирается способствовать эскалации конфликта. Сообщает «Лента.ру».

«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», — заявил Ван И, который поддержал Евросоюз в желании диалога России и Украины.

По его мнению кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».

Тэги: военная спецоперация

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Череповце следователи ищут мужчину, который 15 лет назад попал на фото с места преступления
Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей
Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке
В Вологде семь человек спасли при пожаре в доме на улице Конева

Похожие новости

В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация

Всего с Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек

1250
0

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек

Женщин среди мобилизованных не будет

3980
0

Евросоюз планирует ввести новые санкции против России

Новые санкции Евросоюза против России будут как персональными, так и секторальными.

420
0

РБК: в авиакомпаниях не осталось билетов на ближайшие рейсы в безвизовые страны

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты

812
0

На этой неделе в ДНР и ЛНР решили провести референдумы о присоединении к России

Они назначены на 23 — 27 сентября 2022 года

798
0

Депутат Госдумы предложил гарантировать студентам академотпуск за участие в СВО

С начала СВО предоставление отпусков военнослужащим было приостановлено

975
0

Главы трех Российских регионов призвали своих коллег к «самомобилизации»

Руководители сразу трех регионов призвали своих коллег усилить набор добровольцев для участия в специальной военной операции  

1408
0

В школе Вологодского района неизвестные разместили на стенде плакат с призывом на спецоперацию

Родителей возмутил факт наличия таких плакатов в школе

1044
0

Петербургских депутатов вызвали в полицию за то, что они раскритиковали спецоперацию

Петербургские депутаты также призвали отстранить от власти президента

1143
0

Вологодское управление ФСБ выявило факт перевода денег на счет фонда, снабжающего украинскую армию

Женщине было объявлено официальное предостережение

1510
0

Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины

Прежде всего бывший председатель правительства Вологодской области заявил, что Запорожье готовится войти в состав России

2597
0

В Вологодской области мошенники вытягивают деньги с доверчивых матерей военных

Мошенники звонят матерям и бабушкам молодых людей, представляются командующими военных частей и предлагают спасти их детей от армии

1117
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Китай озвучил свою позицию по конфликту в Украине
В городской Думе Вологды изменился персональный состав комитетов
В Вологде продлят выплаты компенсаций медработникам за аренду жилья на 2023 год
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Городские депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета Вологды за первое полугодие 2022 года
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3783
0
21.09.2022 [БлогоVO]

Итак. Сегодня на площади Революции люди разговаривали о том, что происходит в стране

1054
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

834
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика