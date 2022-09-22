Городские депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета Вологды за первое полугодие 2022 года

22.09.2022 [Политика]

На сегодняшней сессии Вологодской городской Думы депутаты приняли отчет об исполнении бюджета за  первые полгода 2022 года.

За первые шесть месяцев этого года в казну поступило почти 5,6 млрд рублей. Финансовых обязательств исполнено почти на 5,5 млрд. Что касается отраслевого распределения доходов, то социальная сфера по-прежнему в приоритете. Практически на 50% исполнены обязательства по развитию культуры и спорта, образования, социальной поддержке граждан.

Также были внесены изменения в бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024. Из городского бюджеты были выделены средства на установку видеонаблюдения на территории общественного пространства «Затоновский берег» — 1,9 млн рублей, 1,5 млн на обеспечение охраны в парке Победы и в Кремлевском саду. 7,2 млн рублей будет направлено на приобретение помещения для участкового пункта полиции в районе Охмыльцево.

Кроме того, парламентарии ознакомились с отчетом УМВД России по городу Вологде о  состоянии правопорядка на территории городского округа за 1 полугодие 2022 года. В целом, согласно документу, обстановка в городе остается стабильной. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, снижается число дистанционных краж больше чем на треть (39,9%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, также меньше угонов авто и поджогов.

Межрайонная ИФНС отчиталась о поступлении налогов за 1 полугодие текущего года. Всего в городской бюджет поступило свыше 1,5 млрд доходов, администрируемых ФНС России. Основным источником налоговых доходов для городского бюджета по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, это 62% от общих поступлений. За первые шесть месяцев вологжане заплатили в казну 928 млн рублей.

Также принято решение об объединении детских садов № 91 «Росинка» и № 60 «Родничок», что находятся в Молочном. Речь идет о юридическом объединении этих образовательных учреждений. Это повлечет за собой оптимизацию расходов, сотрудники образовательных учреждений после реорганизации работу не потеряют.

Еще парламентарии придали официальный статус общественному пространству вблизи стадиона Динамо, включив его в территорию Пушкинского бульвара. Чтобы обеспечить содержание и уход за зелеными насаждениями. 

Тэги: бюджет, городской бюджет

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