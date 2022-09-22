В Вологде назвали имя новго главного архитектора

22.09.2022 [Общество]

В понедельник в Вологде будет новый главный архитектор. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

«Им станет Денис Позняков, архитектор, который проработал в этой сфере более 25 лет и имеет опыт муниципальной работы. С 26 сентября ему предстоит решать сложные и интересные задачи, напрямую влияющие на облик Вологды. В отборе кандидатов на эту важную должность принимали участие эксперты федерального уровня — президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, главный архитектор Калуги, Первый вице-президент Союза московских архитекторов Алексей Комов, со-основатель и партнёр „Проектной группы 8“, член экспертного совета Минстроя РФ Надежда Снегирева», — написал мэр. 

С 2018 по 2019 года Денис Поздняков занимал должность главного архитектора города Череповца. А до этого он занимал должность начальника управления архитектуры и градостроительства Шекснинского района.

Тэги: архитектура

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