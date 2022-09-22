В Вологодской области ввели масочный режим при посещении социальных и медицинских учреждений

В Вологодской области продолжает фиксироваться рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Показатель больше 400 новых случаев за сутки.

Эдуард Зайнак провел заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. По словам заместителя губернатора заболевание проходит сложно у детей до 1 года и у лиц старше 60 лет. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

345 коек в регионе уже развернуто, 298 человек сейчас на госпитализации. Занятость коечного фонда составляет 86,4% .

С учетом роста заболеваемости, принято решение ввести масочный режим для посещающих социальные и медицинские учреждения.