В Вологодской области ввели масочный режим при посещении социальных и медицинских учреждений

22.09.2022 [Общество]

В Вологодской области продолжает фиксироваться рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Показатель больше 400 новых случаев за сутки. 

Эдуард Зайнак провел заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. По словам заместителя губернатора заболевание проходит сложно у детей до 1 года и у лиц старше 60 лет. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

345 коек в регионе уже развернуто, 298 человек сейчас на госпитализации. Занятость коечного фонда составляет 86,4% .

С учетом роста заболеваемости, принято решение ввести масочный режим для посещающих социальные и медицинские учреждения. 

 

Тэги: маски, коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Череповце следователи ищут мужчину, который 15 лет назад попал на фото с места преступления
Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей
Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке
В Вологде семь человек спасли при пожаре в доме на улице Конева
В доме на улице Ломоносова в Череповце нашли труп мужчины

Похожие новости

Президента мотоклуба хотели наказать за нарушение масочного режима другими байкерами

Полиция увидела в соцсетях мотоклуба, что на некоторых снимках байкеры стоят без масок и решила, что ответственность за это должен понести руководитель организации

1297
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области ввели масочный режим при посещении социальных и медицинских учреждений
Финансисты региональных правительств предложили увеличить объемы дотаций на увеличение зарплат бюджетникам
В Череповце задержан пьяный водитель с поддельными правами
Представители профсоюзов предложили мэру Вологды вернуть распределение на работу после вузов для педагогов
В Вытегорском районе ищут пропавшего рыбака
В Тольятти подожгли здание городской администрации
В Усть-Кубенском районе выявлена свалка отходов лесозаготовки размером в 6 гектаров
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3729
0
21.09.2022 [БлогоVO]

Итак. Сегодня на площади Революции люди разговаривали о том, что происходит в стране

723
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

784
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика