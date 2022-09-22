Финансисты региональных правительств предложили увеличить объемы дотаций на увеличение зарплат бюджетникам

22.09.2022 [Политика]

Заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Татьяна Голыгина по итогам комиссии государственного Совета Российской Федерации заявила, что бюджет Вологодской области является устойчивым.

В расширенном заседании по видеосвязи приняли участие представители федеральных и региональных органов власти. Они обсудили финансы субъектов и межбюджетные отношения, а также рассмотрели предложения при формировании проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.

С докладами выступили руководитель комиссии Госсовета, Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин.

«Среди основных предложений комиссии, которые назвал Алексей Текслер, — индексация дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, увеличение объема дотации регионам на увеличение зарплаты работников бюджетной сферы, частичное зачисление в региональные бюджеты акцизов на табачные изделия, сохранение возможности направлять средства, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов», — уточняют в правительстве Вологодской области.

Леонид Горнин сообщил, что некоторые предложения уже поддержаны Минфином России и будут отражены в главном финансовом документе страны. Первый замминистра финансов РФ также отметил, что на данный момент ситуация в большинстве регионов в части доходов бюджетов стабильная, наблюдается прирост собственных доходов. На 2023 год эксперты прогнозируют умеренный рост доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ к 2022 году. Сохранится объём предоставляемых регионам межбюджетных трансфертов.

«В Вологодской области собственные доходы консолидированного бюджета по итогам 8 месяцев 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7%. По нашим оценкам, бюджетный план этого года будет исполнен. Работа над проектом федерального бюджета на 2023–2025 годы завершается, и до конца года мы увидим полное распределение федеральной помощи бюджетам субъектов. Поэтому так важно заранее сформировать согласованную позицию, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета области», — подвела итог Татьяна Голыгина.

Тэги: дотации, бюджет

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