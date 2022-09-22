Финансисты региональных правительств предложили увеличить объемы дотаций на увеличение зарплат бюджетникам

Заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Татьяна Голыгина по итогам комиссии государственного Совета Российской Федерации заявила, что бюджет Вологодской области является устойчивым.
В расширенном заседании по видеосвязи приняли участие представители федеральных и региональных органов власти. Они обсудили финансы субъектов и межбюджетные отношения, а также рассмотрели предложения при формировании проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.
С докладами выступили руководитель комиссии Госсовета, Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин.
«Среди основных предложений комиссии, которые назвал Алексей Текслер, — индексация дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, увеличение объема дотации регионам на увеличение зарплаты работников бюджетной сферы, частичное зачисление в региональные бюджеты акцизов на табачные изделия, сохранение возможности направлять средства, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов», — уточняют в правительстве Вологодской области.
Леонид Горнин сообщил, что некоторые предложения уже поддержаны Минфином России и будут отражены в главном финансовом документе страны. Первый замминистра финансов РФ также отметил, что на данный момент ситуация в большинстве регионов в части доходов бюджетов стабильная, наблюдается прирост собственных доходов. На 2023 год эксперты прогнозируют умеренный рост доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ к 2022 году. Сохранится объём предоставляемых регионам межбюджетных трансфертов.
«В Вологодской области собственные доходы консолидированного бюджета по итогам 8 месяцев 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7%. По нашим оценкам, бюджетный план этого года будет исполнен. Работа над проектом федерального бюджета на 2023–2025 годы завершается, и до конца года мы увидим полное распределение федеральной помощи бюджетам субъектов. Поэтому так важно заранее сформировать согласованную позицию, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета области», — подвела итог Татьяна Голыгина.