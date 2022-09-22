В Череповце задержан пьяный водитель с поддельными правами

22.09.2022 [Общество]

В Ирдоматке задержали нетрезвого водителя с поддельными правами.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Рено Логан», которым управлял 52-летний череповчанин. Во время беседы с водителем правоохранители заметили признаки опьянения. При проверке по базам данных было установлено, что гражданин еще в прошлом году был лишён права управления всеми видами транспортных средств. Причиной послужило пьянство за рулем. Кроме того, у водителя оказались поддельные права. 

Его номер принадлежит женщине, проживающей далеко за пределами Вологодской области. Череповчанин признался, что заказал новый документ в Москве на одном из сайтов. После оплаты он получил права по почте. 

Мужчина отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения и был доставлен в ОМВД России по Череповецкому району для дальнейшего разбирательства.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство с места совершения правонарушения эвакуировано на специализированную стоянку. 

Тэги: ДТП, пьяный водитель

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