В Череповце задержан пьяный водитель с поддельными правами

В Ирдоматке задержали нетрезвого водителя с поддельными правами.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Рено Логан», которым управлял 52-летний череповчанин. Во время беседы с водителем правоохранители заметили признаки опьянения. При проверке по базам данных было установлено, что гражданин еще в прошлом году был лишён права управления всеми видами транспортных средств. Причиной послужило пьянство за рулем. Кроме того, у водителя оказались поддельные права.

Его номер принадлежит женщине, проживающей далеко за пределами Вологодской области. Череповчанин признался, что заказал новый документ в Москве на одном из сайтов. После оплаты он получил права по почте.

Мужчина отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения и был доставлен в ОМВД России по Череповецкому району для дальнейшего разбирательства.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство с места совершения правонарушения эвакуировано на специализированную стоянку.