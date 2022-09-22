Представители профсоюзов предложили мэру Вологды вернуть распределение на работу после вузов для педагогов

В Вологде прошла встреча Мэра Вологды с представителями членских организаций Вологодской областной Федерации профсоюзов. Сергей Воропанов подвел итоги социально-экономического развития Вологды за 1 полугодие 2022 года и ответил на актуальные вопросы активистов профсоюзного движения. Один из самых острых из них — нехватка кадров в бюджетной сфере.

«Проблема дефицита кадров в бюджетной сфере действительно есть. В настоящее время в образовательные учреждения требуются учителя математики, физики, информатики, иностранного языка, начальной школы. Мы постоянно прорабатываем различные механизмы для того, чтобы привлечь молодежь в наши образовательные учреждения. Одним из основных является компенсация за съем жилья приезжим учителям, которая реализуется с 2019 года. Также в настоящее время прорабатывается вопрос о введении льготной ипотеки для педагогов», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В настоящее время педагоги, приехавшие работать в школах Вологды, могут получить компенсацию на оплату съемного жилья в размере 75% платы за съемную квартиру, но не более 9 тыс. рублей в месяц. В настоящее время компенсацию получают 84 человека (воспитатели, учителя начальных классов, учителя-предметники). Также для педагогов доступна льготная ипотека.

Представители профсоюзных организаций предложили, как вариант, рассмотреть вопрос отработки после окончания педагогического вуза или колледжа по распределению в учебных заведениях города Вологды.

«Раньше мы в обязательном порядке отрабатывали, от этого никак нельзя было уйти. Да, сейчас в учреждениях есть платные и бюджетные места. Я считаю, что те, кто отучился за бюджетные средства, должен отработать хотя бы три года — надо к этой практике вернуться. И тогда часть специалистов останется в этой сфере, они найдут себя. Сейчас они боятся начинать, боятся ответственности. Каждый год выпускают сотни учителей начальных классов, а учителей и нет», — выразила свое мнение председатель первичной профсоюзной организации Дворца культуры г. Вологды Ольга Соколова.

Мэр Вологды поддержал предложение об обязательной отработке, но подчеркнул, что для того, чтобы выпускники педагогических ВУЗов шли работать в школы, необходимо изначально создать престиж профессии, в том числе обеспечить высокую оплату труда и комфортные условия на рабочем месте.

Также представители профсоюзов поднимали на встрече темы благоустройства, ремонта дорог, освещенности улиц, ремонта муниципальных учреждений и досуга молодежи в микрорайонах.В частности, прозвучал вопрос о нехватке спортивных объектов в 5 и 6 микрорайонах (на ул. Текстильщиков, Беляева, Петрозаводской). Мэр Вологды с этим категорически не согласился.

«В прошлом году мы открыли волейбольный центр на ул. Петрозаводской, часть детей там занимаются бесплатно. Установили ФОКОТы у школ №№ 37, 7, 36, 19, начали ремонтировать стадион между 18 и 21 школами. А уже в следующем году мы введем в эксплуатацию ул. Поэта Романова и пустим общественный транспорт, и у жителей 5-6 микрорайонов будет свободный доступ к спортивной инфраструктуре — это ФОК „Золотая шайба“, ледовая арена „ВологдАрена“, ФОКОТ. Если раньше в микрорайон Бывалово нужно было делать неудобный крюк, то в 2023 году будет достаточно проехать пару остановок на автобусе», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Всего накануне встречи мэру города направили порядка 20 вопросов — он ответил на них в письменном виде. На самой встрече он просил задавать вопросы не из списка.

Встречи с представителями профсоюзов проводятся регулярно.Также между Администрацией города Вологды, Союзом промышленников и предпринимателей и Вологодской городской Федерацией профсоюзов заключено трехстороннее соглашение по вопросам социально-экономической политики на 2022–2024 годы. Документ определяет основные обязанности сторон в сфере трудовых отношений.