В Тольятти подожгли здание городской администрации

22.09.2022 [Общество]

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, который в ночь на четверг поджег вход в здание администрации Тольятти, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии.

 По данным ГУ МЧС по Самарской области, информация о возгорании поступила в 03:44 (02:44 мск), в 04:05 (03:05 мск) огонь удалось ликвидировать. Горела входная дверь и обшивка потолка на площади 10 кв. м. К тушению пожара привлекались 25 человек

«Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Установлением личности поджигателя занимаются правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе.

В апреле это же здание неизвестные уже забросали краской. 

Тэги: протесты, поджоги

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