23 сентября в Вологде пройдет фестиваль «Мы - вологжане! Мы вместе!»

23 сентября в 16.00 на площади Революции пройдет фестиваль в поддержку военнослужащих. В фестивале примут участие вологодские артисты, курсанты ВИПЭ и юнармейцы.

Вокалисты и ансамбли исполнят песни патриотической направленности. На сцене под открытым небом выступят Василий Фартушинский, Влад Виноградов, Любовь Зверева и ансамбль танца «Задоринки», артисты Вологодской епархии — Егор Белобров, вокально-хоровой ансамбль «Истоки» и другие.

Также в рамках патриотического фестиваля в ряды юнармейцев будут приняты 212 учеников из 18 школ Вологды.

Фестиваль проходит по инициативе Вологодского городского отделения «Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Организатором выступает Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды при поддержке Администрации города Вологды.