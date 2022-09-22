Сотрудники транспортной полиции выявили 262 видеоролика пропаганды «зацепинга»

По инициативе транспортной полиции заблокирован доступ к видеоматериалам, пропагандирующим запрещенные способы проезда на поездах

«За истекший период 2022 года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ выявлены 262 видеоролика, содержащих пропаганду „зацепинга“. С начала года сотрудниками транспортной полиции заблокирован доступ более чем к двум сотням видеосюжетов, пропагандирующих „зацепинг“», — сообщает транспортная полиция Вологодской области.

Заблокирован доступ к 222 таким видеосюжетам. По 40 материалам проводится проверка с целью дальнейшей блокировки. По закону распространение информации, за которую предусмотрена уголовная м административная ответственность запрещена.

«Ст. 11.17 КРФоАП предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение административного штрафа», — поясняют в транспортной полиции.

К тому же там напоминают, что в Вологодской области напряжение в контактной сети составляет 27,5 тыс. вольт при безопасном для человеческого организма напряжении всего в 50 вольт. Помимо удара электрическим током опасное увлечение грозит падением с подножки или крыши вагона, столкновением с препятствиями по ходу движения поезда.

Видеоконтент, содержащий пропаганду таких явлений, как «зацепинг» (трейнхоппинг, трейнсерфинг) — проезд снаружи пассажирских поездов, и «фрейтхоппинг» — катание на грузовых поездах, не должен становиться общедоступным. Своевременное выявление такой информации и ее блокировка уполномоченными органами позволит сохранить здоровье и даже жизнь молодежи.