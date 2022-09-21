Депутат Госдумы Вяткин принял «тяжелое решение» не отправляться на фронт

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что после объявления частичной мобилизации в России ему тяжело далось решение не отправляться на Украину, чтобы поучаствовать в специальной военной операции.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью... Мы посмотрим — и перед нами две реальности: одна — фронтовая, одна — мирная», — сказал Вяткин.

По его мнению, депутатам сейчас важно объяснять россиянам критичность сложившейся ситуации.