Губернатор Вологодской области завил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что в регионе работе военных комиссариатов в условиях частичной мобилизации будет оказана необходимая поддержка и содействие. Так глава региона отреагировал на указ Владимира Путина, который предполагает частичную мобилизацию в России.

«В Вологодской области мы окажем все необходимое организационное содействие в работе военных комиссариатов и промышленных предприятий для безусловного выполнения поручений президента», — написал губернатор в соцсети.

Ответственность за организацию частичной мобилизации возложена на глав регионов. Всего в рамках проведения кампании в ряды Вооруженных сил планируют призвать до 300 тысяч граждан, находящихся в запасе.