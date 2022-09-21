Вологжанам предлагают разгадать музыкальные загадки художников Кондуровых

21.09.2022 [Общество]

Областная картинная галерея предлагает вологжанам разгадать музыкальные загадки художников Конуровых на экскурсии-тесте «В тебе звучит иная музыка».

«Вместе с гидом участники посетят выставку петербургских художников Александра Кондурова и Люси Ковалевой-Кондуровой „Прикосновение“. Шаг за шагом продвигаясь по выставке, участники попробуют разгадать загадки художников и определить свои эстетические предпочтения», — говорится в сообщении в группе «Афиша Вологодчины» в соцсети.

Выставка «Прикосновение» открылась в музейно-творческом центре народного художника России В. Н. Корбакова 2 сентября. На ней представлены работы двух авторов из Санкт-Петербурга — заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Кондурова (живопись) и Люси Ковалевой-Кондуровой (акварель).

Посетить экскурсию можно по предварительной записи по телефонам: 8 (8172) 72-14-33, 72-79-02. Билеты также продаются онлайн, в том числе по «Пушкинской карте».

Мероприятие пройдёт в доме Корбакова 22 сентября в 14:00. Возрастные ограничения: 6+

Тэги: экскурсия, выставка, живопись
фото из группы "Афиша Вологодчины" в соцсети

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