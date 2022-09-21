Череповецкая «Северсталь» уступила Минскому «Динамо»

21.09.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила Минскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды встречались неделю назад в Череповце, и тогда подопечные Андрея Разина пропустив две быстрых шайбы в ответ смогли забросить пять и одержали волевую победу.

Накануне хозяева также открыли счёт первыми. Во втором периоде череповчане дважды сравнивали счёт, но игроки «Динамо-Минск» очень быстро восстанавливали своё преимущество. В первом случая, после гола Егора Морозова минчанам понадобилась 31 секунда что сделать счёт 2:1. А когда игроки «Северстали» во второй раз сравняли счёт, Робин Пресс реализовал численное большинство, хозяевам понадобилось 34 секунды чтобы в третий раз в матче выйти вперёд.

Третий период «желто-черные» провели весь в атаках, но изменить счёт им больше не удалось 2:3. Для подопечных Андрея Разина это поражение стало четвертым, в последних восьми матчах, и второе подряд.

«„Динамо“ с победой. Жалко отпускать такие игры с нашей стороны. Я считаю, что мы больше владели преимуществом. Особенно во втором периоде. Третий — понятно, „Динамо“ играло по счёту. Проиграли из-за того, что, отыгравшись, сами себе привозили голы. Это, конечно, не дело. Сейчас игры через день, поэтому горевать не стоит. Готовимся к следующей игре.» сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» после этого поражения опустилась на 8 место Западной конференции КХЛ. Следующий матч «желто-черные» проведут завтра, дома сыграют против московского «Динамо».

Тэги: хоккей

ТОП НЕДЕЛИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Череповце следователи ищут мужчину, который 15 лет назад попал на фото с места преступления
В Вологде и Череповце ветераны могут бесплатно ездить в такси
Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей
В Вологде семь человек спасли при пожаре в доме на улице Конева

Похожие новости

Болельщики «Северстали» хотят, чтобы в команде появился тафгай

Главный тренер против  

1214
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» пропустили два быстрых гола в матче против «Динамо» Минск, но победили

В первое же смене гости отрыли счёт, а затем ещё реализовали численно большинство

565
0

Череповецкая «Северсталь» уступила СКА из Санкт-Петербурга в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Следующий матч «Северстали» проведет завтра, на своем льду череповчане примат «Динамо» Минск

631
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским ЦСКА

Итог встречи — 4:1

1432
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом»

Две победы в трех матчах, таков результат «желто-черных» в этой выездной серии по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Магнитогорск

1181
0

Главный тренер череповецкой «Северстали» сообщил о получении штрафа в 300 тысяч рублей

«Пришел штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!»

1784
0

Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Череповчане встречались с челябинским «Трактором»

1043
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ХК «Сочи»

Счет был открыт в середине второго периода

872
0

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с Николаем Демидовым

Предыдущим местом работы 26-летнего защитника были новосибирская «Сибирь» и нижегородское «Торпедо»

1094
0

Воспитанник ХК «Северсталь» Павел Бучневич рассказал о возможном исчезновении родной команды

«Там люди на заводе попадают под сокращения или работу теряют на заводе. Это намного хуже».

1424
0

Череповецкие хоккеисты Павел Бучневич и Вадим Шипачев примут участие в благотворительном матче

Все деньги, вырученные с продажи билетов, будут направлены на лечение Елисея Артамонова

1549
0

Защитник Робин Пресс присоединился к хоккейной «Северстали» в Минске

Череповецкая команда проводит там предсезонные сборы

1449
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутат Госдумы Вяткин принял «тяжелое решение» не отправляться на фронт
Губернатор Вологодской области завил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
Вологжанам предлагают разгадать музыкальные загадки художников Кондуровых
Череповецкая «Северсталь» уступила Минскому «Динамо»
Вологжане пожаловались губернатору, что цены на подключение электричества «улетели в космос»
Вологодские старшеклассники могут пройти бесплатные курсы по программированию
Житель Череповца взыскал с работодателя моральный вред за травму на производстве 330 тысяч рублей
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3645
0
21.09.2022 [БлогоVO]

Можно с уверенностью сказать, что политика победила экономику

243
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

700
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика