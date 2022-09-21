Череповецкая «Северсталь» уступила Минскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды встречались неделю назад в Череповце, и тогда подопечные Андрея Разина пропустив две быстрых шайбы в ответ смогли забросить пять и одержали волевую победу.

Накануне хозяева также открыли счёт первыми. Во втором периоде череповчане дважды сравнивали счёт, но игроки «Динамо-Минск» очень быстро восстанавливали своё преимущество. В первом случая, после гола Егора Морозова минчанам понадобилась 31 секунда что сделать счёт 2:1. А когда игроки «Северстали» во второй раз сравняли счёт, Робин Пресс реализовал численное большинство, хозяевам понадобилось 34 секунды чтобы в третий раз в матче выйти вперёд.



Третий период «желто-черные» провели весь в атаках, но изменить счёт им больше не удалось 2:3. Для подопечных Андрея Разина это поражение стало четвертым, в последних восьми матчах, и второе подряд.

«„Динамо“ с победой. Жалко отпускать такие игры с нашей стороны. Я считаю, что мы больше владели преимуществом. Особенно во втором периоде. Третий — понятно, „Динамо“ играло по счёту. Проиграли из-за того, что, отыгравшись, сами себе привозили голы. Это, конечно, не дело. Сейчас игры через день, поэтому горевать не стоит. Готовимся к следующей игре.» сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» после этого поражения опустилась на 8 место Западной конференции КХЛ. Следующий матч «желто-черные» проведут завтра, дома сыграют против московского «Динамо».