Вологжане пожаловались губернатору, что цены на подключение электричества «улетели в космос»

21.09.2022 [Общество]

Жители Вологодской области рассказали губернатору, что простым людям стало очень дорого подключать дом к электричеству. Такие комментарии оставлены под  трансляцией «Прямой линии» Олега Кувшинникова. 

«Олег Александрович, как теперь простым людям подключить к дому ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?!!? Энергетики потеряли не только совесть, но видимо и разум! ЦЕНЫ УЛЕТЕЛИ В КОСМОС! За техусловия по подключению дачного участка потребовали почти пятьдесят тысяч!!!!!!» — написал Иван Петров. 

«Нам тоже счёт на 45000 выставлен», — подтвердила информацию Ирина Коновалова. 

На возмущения жителей ответил  Департамент ТЭК и ТР Вологодской области. Там пояснили, что правительством РФ с 1 июля 2022 года скорректирована льгота по техническому присоединению к электросетям для населения и отдельных категорий заявителей.

«Льготная ставка в нашем регионе (как и большинстве других регионов) определена приказом Департамента 07.07.2022 № 75-р на минимально возможном уровне 3 тыс. руб. с НДС за 1 кВт запрашиваемой мощности. Для отдельной категории заявителей это 1 тыс. руб. с НДС за 1 кВт запрашиваемой мощности — это семьи с доходами ниже прожиточного минимума, многодетные семьи и еще целый перечень категорий населения», — говорится в ответе.

 Принятые ставки будут действовать до 2023 года. Далее на федеральном уровне определен минимально допустимый уровень — 4000 рублей за кВт — с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт — с 1 июля 2024 г.

Ранее NewsVo писал, что правительство отменило льготное технологическое присоединение к электросетям для населения. С 2009 года плата удерживалась на уровне в 550 руб. за 15 кВт, теперь минимальная ставка — 3 тыс. руб. за 1 кВт, с 2024 года — 5 тыс. руб. 

Тэги: электричество, цены, тарифы

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