Вологодские старшеклассники могут пройти бесплатные курсы по программированию

21.09.2022 [Общество]

На Госуслугах стартовала запись школьников 8-11 классов на бесплатные двухлетние курсы программирования. Проект «Код будущего» организован Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Оператором проекта выступает Университет 2035.

«Курсы направлены на изучение современных языков программирования. На них школьники смогут не только получить углублённые знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей профессии. В 2021–2022 годах в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы программирования уже прошли более 10 тысяч школьников из 10 регионов России», — отметил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

Курсы длятся два года и включают в себя четыре учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат.

Пройти обучение в онлайн — формате могут школьники 8–11-х классов из всех районов и городских округов области. Обучение в офлайн-формате для детей такого же возраста будет проходить в детском технопарке «Кванториум» города Череповца.

Подать заявление на обучение может сам школьник либо его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг.

Для подачи заявки необходимо на Госуслугах выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки. По результатам проверки заявления придёт ссылка на вступительное испытание. Его необходимо пройти на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней с момента получения ссылки. После успешного прохождения испытания от имени родителей или законных представителей ребёнка с образовательной организацией заключается договор на обучение за счёт государства.

«Вологодский ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, способных работать с передовыми технологиями, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире. Проект „Код будущего“ выступает в качестве дополнительной подготовки школьников и ориентирован на повышение их мотивации продолжить обучение по ИТ-специальностям в учебных заведениях, найти свой путь в ИТ — сфере», — подчеркнул заместитель Губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

Тэги: программирование, школьники

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