Житель Череповца взыскал с работодателя моральный вред за травму на производстве 330 тысяч рублей

Житель Череповца получил травму на производстве и взыскал моральный вред с работодателя.



Череповчанин трудился на одном из предприятий города. Во время работы произошел несчастный случай: подвижная муфта кессона конвертера (масса 10,5 тонны) сорвалась с трех из четырех стопоров и вскользь ударила мужчину по голове и спине, также на него свалились куски шлака, ударив по лицу и ногам. В результате рабочий получил телесные повреждения: сочетанную производственную травму с открытым переломом скуловой кости и костей носа со смешением отломков, переломом таранных костей обеих стоп и многочисленные ушибы. Он был направлен на лечение в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».



Мужчина обратился в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда.

«В соответствии с абз.13 ст. 21 ТК РФ „Основные права и обязанности работника“ работник имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. Согласно ст. 151 ГК РФ „Компенсация морального вреда“, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В связи с полученной травмой у пострадавшего установлена степень утраты профессиональной трудоспособности 30%, также ему потребовалась реабилитация, лекарства и санаторно-курортное лечение. Череповецкий городской суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 330 000 рублей и расходы на проведение экспертизы в сумме 24 647 рублей 90 копеек.



Решение было обжаловано в апелляционном порядке, однако Вологодский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.