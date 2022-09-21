Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать информацию мобилизации только от госорганов

21.09.2022 [Общество]

Роскомнадзор потребовал от СМИ при написании материалов о мобилизации в России «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти». Об этом говорится в заявлении регулятора в телеграм-канале.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении регулятора.

РКН также пригрозил «незамедлительной блокировкой» информации, которую сочтет «ложной».

Тэги: РКН, цензура

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