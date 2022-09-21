Стало известно, какой дефицит бюджета ждет Россию в 2023 году

21.09.2022 [Экономика]

Правительство России объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на 2023–2025 годы. Бюджетный дефицит в России останется на уровне текущего года.

Также Кабмин объявил о налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у экспортеров сырья и повышении государственных заимствований для того, чтобы сэкономить Фонд национального благосостояния. 

«Бюджетный дефицит 2023 года должен быть примерно таким же, как и в текущем 2022 году, — порядка 2 процентов ВВП, или порядка 3 триллионов рублей. На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8 процента ВВП, однако изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 триллиона рублей», — говорится в материале.

Федеральные доходы 2023 года планируются на уровне 26 триллионов рублей.

Тэги: бюджет

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