Стало известно, какой дефицит бюджета ждет Россию в 2023 году

Правительство России объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на 2023–2025 годы. Бюджетный дефицит в России останется на уровне текущего года.

Также Кабмин объявил о налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у экспортеров сырья и повышении государственных заимствований для того, чтобы сэкономить Фонд национального благосостояния.

«Бюджетный дефицит 2023 года должен быть примерно таким же, как и в текущем 2022 году, — порядка 2 процентов ВВП, или порядка 3 триллионов рублей. На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8 процента ВВП, однако изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 триллиона рублей», — говорится в материале.

Федеральные доходы 2023 года планируются на уровне 26 триллионов рублей.