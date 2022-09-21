На «Прямую линию» губернатора Вологодской области поступило более 1500 вопросов

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. На «Прямую линию» губернатора поступило более 1500 вопросов.

Разговор в прямом эфире продолжался 2,5 часа. Прямая трансляция была организована на телеканалах «Русский Север», «Канал-12», «Россия-24», а также на интернет-ресурсах главы региона и Вологодской области.

Обращения касались практически всех сфер жизни региона — образования, здравоохранения, ЖКХ, содержания дорог, социальной газификации.

Множество вопросов поступило по поводу программы «Светлые улицы Вологодчины». На отсутствие уличного освещения пожаловались жители Вытегры, Грязовца, Шекснинского, Сокольского и Великоустюгского районов.

«В темное время суток уличное освещение должно гореть во всех муниципальных образованиях. Не надо жалеть на это средств. Все дополнительные расходы по этому направлению будут компенсированы из областного бюджета. Это не просто вопрос комфорта, но и безопасности», — с такими словами к главам районов обратился губернатор Олег Кувшинников.

В рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», по данным на 1 января 2022 года, в регионе установлено 90 тысяч светильников. Более половины из них — энергоэффективные. В нынешнем году планируется построить 2,4 км линий уличного освещения и установить 96 светильников в Сямженском, Бабаевском, Харовском и Череповецком районах. В Вологде более 10 тысяч светильников будут заменены на светодиодные.

Немало обращений поступило от вологжан по поводу качества сотовой связи в регионе. Один из вопросов, заданных во время «Прямой линии», касался отсутствия связи и интернета на одной из самых оживленных трасс региона — Вологда-Череповец. Как рассказал Олег Кувшинников, в Государственную Думу внесен законопроект, который поможет решить проблему связи не только на автодорогах, но и в различных населенных пунктах страны. Законодательная инициатива предполагает, что каждый сотовый оператор будет обязан обеспечить связью не только своих абонентов, но и других пользователей.

Острым остается вопрос по содержанию дорог. Если летом жители региона интересуются планами и ходом ремонтов, то осенью и зимой резко возрастает количество обращений по уборке улиц от снега и наледи. Чаще всего на некачественную уборку жаловались жители Череповецкого, Сокольского, Великоустюгского, Белозерского, Вытегорского, Бабаевского, Вологодского, Кадуйского районов.

«Обращаюсь к представителям органов местного самоуправления, — уважаемые коллеги, давайте мы тщательно подготовимся к осенне-зимнему периоду, проверим состояние техники, наличие материалов для подсыпки дорог. И, конечно, нужно посмотреть контракты, чтобы все дороги муниципального и регионального уровня вошли в перечень для расчистки в зимнее время», — отметил губернатор.

Что касается развития инфраструктуры, то в Череповце совсем недавно был реализован масштабный инфраструктурный проект — закончено строительство Архангельского моста. Как заявил Губернатор, теперь идет работа над тем, чтобы такой же мощный инфраструктурный проект осуществился в Вологде. Речь идет об организации в областной столице Малого транспортного кольца.

«Никаких сомнений в том, что оно будет построено, нет. Для начала строительства необходимо провести большой объем подготовительных работ, в том числе различные согласования», — отметил губернатор.

Глава региона в ходе прямого эфира поделился своим видением экономической ситуации в Вологодской области. По мнению Олега Кувшинникова, регион справился с возникшими рисками. Это стало возможным благодаря принятым оперативным мерам. В том числе были введены меры поддержки промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, лесной, сельскохозяйственной и IT отраслей, оказана поддержка на рынке труда и занятости населения.

«Вологодская область — экспортно-ориентированный регион. Наиболее пострадавшие отрасли от введенных санкций — металлургия и лесопромышленный комплекс. Металлурги сейчас успешно переориентируются с экспорта на внутренний рынок. На сегодняшний день ситуация в отрасли стабильна, сокращений персонала и радикальных сокращений объемов производства не планируется. Предприятия лесопромышленного комплекса сейчас отгружают продукцию, в том числе, в страны Азии. Это позволяет сделать прогноз, что ситуация в отрасли начнется стабилизироваться с февраля следующего года. Мы понимаем, что будет падение доходов областного бюджета. Эта проблема сегодня касается всех регионов Российской Федерации. Однако, в 2021 году, который для Вологодской области был очень успешным, мы получили доход в бюджет 111 млрд. рублей. Ничего не предвещало будущего санкционного давления, но при формировании бюджета 2022 года было принято решение сократить расходы на 27 млрд рублей. Возможно, это была интуиция. В 2022 год мы вошли с теми параметрами бюджета, которые сейчас полностью выдерживаем. Более того мы прогнозируем профицит бюджета в объеме порядка 16 млрд рублей. Этот переходящий остаток закроет в 2023–2024 годах все вопросы функционирования социальной сферы, инфраструктуры. Экономическая ситуация в Вологодской области стабильна, прогнозируема, управляема и контролируема», — рассказал на «Прямой линии» Олег Кувшинников.

Как заявил глава региона, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Вологодской области продолжат строить и ремонтировать объекты образования, спорта, культуры, медицины, благоустраивать дворы и общественные пространства. В полном объеме будут реализованы решения, принятые на градостроительных советах.

Всего на «Прямую линию» поступило более 1500 вопросов. По поручению губернатора в рамках подготовки к эфиру принимались все обращения от вологжан. К обсуждению вопросов «Прямой линии» подключались представители различных департаментов, главы районов и городских округов. Благодаря этому часть поднятых проблем удалось решить прямо во время эфира. Кроме того, Центру управления регионом Олег Кувшинников поручил дать ответы на те вопросы, которые не удалось озвучить в рамках прямого диалога с вологжанами.