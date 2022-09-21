На 800 детей в поселке Суда Череповецкого района нет ни одного педиатра

Жители поселка Суда Череповецкого района обратились к губернатору Вологодской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в Судской больнице. Более 2 лет в поликлинике не ведет прием педиатр. Прием детей ведет фельдшер по детству и один раз в неделю приезжает педиатр из районной поликлиники. При этом дети нуждаются в медицинской помощи каждый день.

«На время отпуска (больничного) фельдшера по детству приема нет вообще. Нам предлагают обращаться в г. Череповец, а это 45 км от нашего поселка, так же в п. Суда есть железнодорожный переезд, на котором можно простоять очень длительное время (иногда ж/д переезд закрыт на протяжении часа), плюс время в пути, ожидание в очереди в г. Череповце и обратный путь и все это с заболевшим ребенком. Хорошо, если в семье есть автомобиль», — пишут жители.

В Суде около 800 детей и жители уверены, что кроме фельдшера им положены осмотры педиатром и не только в день здорового ребенка раз в неделю.

«К сожалению, дети болеют не по расписанию. Детям не оказываются плановые медицинские осмотры (даже младенцам до года) врачом педиатром уже больше года. Почему жители нашего поселка лишены права на медицинскую помощь? Нарушаются ли при этом права человека и ребенка? В нашем поселке построен новый ФАП, в котором в настоящее время делают только уколы. Приема врачи не ведут совсем. Есть аппарат флюорограф, но нет специалиста. В настоящее время население поселка около 6 700 человек, в поликлинике ведет прием врач общей практики, в данное время на больничном, приема нет. И врач терапевт, по факту оставшаяся одна на весь поселок специалист, детей не принимает», — продолжают жители.

Они неоднократно обращались к руководству Судской поликлиники, Череповецкой районной поликлиники, но результата нет. По словам жителей они получают сплошные отписки, а их письма спускаются по вертикали власти и в итоге приходит шаблонный ответ.

Так, например, глава Череповецкого района Роман Маслов, просто констатирует те же факты, что описывают жители, поясняя, что поиск специалистов ведется.