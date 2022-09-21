Всего 200 добровольцев были отправлены в Украину из Вологодской области с начала СВО

21.09.2022 [Общество]

750 жителей Вологодчины обратились на горячую линию военкомата с просьбой зачислить их в ряды военнослужащих для участия в спецоперации на территории Украины. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников во время «Прямой линии».

После отбора непосредственно в войска для прохождения службы по контракту направлены более 200 человек.

«Набор продолжается. Все желающие, которые пройдут по физическим параметрам и возрасту, будут привлечены к этой работе», — сказал Олег Кувшинников.

В Вологодской области под данным 2021 года  проживает 535 тысяч мужчин

 

Тэги: специальная военная операция

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