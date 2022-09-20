21 сентября вологжане смогут посетить музеи бесплатно

20.09.2022 [Культура]

21 сентября — третья среда месяца, и это значит, что в музеях области — день бесплатного посещения.

Бесплатный билет для жителей Вологодчины выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории области. 

Для бесплатного посещения открыты Вологодский музей-заповедник и Областная картинная галерея. Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Свободный вход и в муниципальных (районных) музеях.

День бесплатного посещения музеев в регионе проводится в рамках проекта «Культура рядом».

Тэги: музеи

ТОП НЕДЕЛИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение
В санатории Леденгск сокращен набор отдыхающих из-за отсутствия медицинских кадров

Похожие новости

Вологодская область станет площадкой проведения форума ассоциации литературных музеев

Мероприятие пройдёт на территории региона с 1 по 3 октября

605
0

Великоустюгским детям предложили окунуться в атмосферу советской школы

В занятии могут принять участие как семьи с детьми, так и группы школьников

544
0

В Череповце появится музей здоровья

Монтаж новой экспозиции уже идет в музее природы на Луначарского

610
0

В Тотемском музейном объединении стартовал волонтерский лагерь для стипендиатов Фонда Потанина

Он продлится до 29 июля

745
0

15 июня жители Вологодской области смогут посетить музеи региона бесплатно

По традиции в третью среду месяца в музеях Вологодской области пройдет день бесплатного посещения

937
0

«Ночь музеев» пройдет в Вологде 21 мая

Подробная программа мероприятия

3546
0

Документальный фильм Фёклы Толстой о музеях Тотьмы вышел на телеканале «Культура»

«Городок Тотьма в Вологодской области не так хорошо известен широкому зрителю, но для музейщиков – это важное место на карте России», – говорит журналист Фёкла Толстая

1761
0

23 февраля вход мужчинам в музеи Череповца будет бесплатным

«Просто покажите на входе... Хотя нет. Не нужно ничего показывать и подтверждать, что вы действительно мужчина», – говорит мэр города Вадим Германов

1306
0

Четыре музея в районах Вологодской области оснастят современным оборудованием

Переоснащение пройдет в рамках национального проекта «Культура»

1737
0

Лекция «Общественные настроения в Вологде в 1910 – 1920-х годах» пройдёт в Доме купца Самарина

Встречу проведёт преподаватель ВоГУ, историк-краевед Леонид Панов

1974
0

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября

Мастер-классы, экскурсии, концерты, квесты и презентации ждут посетителей музеев

1388
0

По медотводу от прививок в театр не пустят

Разъяснения по посещению мероприятий с qr-кодом подготовили в департаменте культуры и туризма Вологодской области

3085
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21 сентября вологжане смогут посетить музеи бесплатно
Прокурором Вологодской области утверждено обвинительное заключение по факту хищения 2 млн бюджетных средств
В Вологде пьяный мужчина ограбил цветочный магазин
В Великоустюгском районе жителям приходится полоскать белье, рискуя жизнью
На этой неделе в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России
«Северсталь» не смогла выплатить купон по еврооблигациям-2024 
На улице Чернышевского в Вологде заработали новые светофоры
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3565
0
19.09.2022 [БлогоVO]

Обнаружен еще один фрагмент фундамента Глухой башни крепости

384
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

621
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика