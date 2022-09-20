21 сентября вологжане смогут посетить музеи бесплатно

21 сентября — третья среда месяца, и это значит, что в музеях области — день бесплатного посещения.

Бесплатный билет для жителей Вологодчины выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории области.

Для бесплатного посещения открыты Вологодский музей-заповедник и Областная картинная галерея. Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Свободный вход и в муниципальных (районных) музеях.

День бесплатного посещения музеев в регионе проводится в рамках проекта «Культура рядом».