Прокурором Вологодской области утверждено обвинительное заключение по факту хищения 2 млн бюджетных средств

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройИнтеграл».

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2017 г. по декабрь 2020 г. директор в рамках заключенных с бюджетным учреждением СО ВО «Вогнемский психоневрологический интернат» и автономным учреждением СО ВО «Красавинский психоневрологический интернат» контрактов и договоров подряда производил в указанных социальных учреждениях ремонтно-строительные работы.

При этом в целях незаконного обогащения обвиняемый предоставил руководителям бюджетных учреждений документы о стоимости и видах работ, заведомо содержащие недостоверные сведения, что позволило ему похитить бюджетные денежные средства в размере более 2,2 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на транспортное средство обвиняемого стоимостью 1,8 млн рублей.Кроме того, прокурором области в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении причиненного бюджету Вологодской области ущерба в размере 1,6 млн рублей.

Уголовное дело и гражданский иск о возмещении причиненного региону ущерба направлены в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.