В Вологде пьяный мужчина ограбил цветочный магазин

20.09.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

Инцидент произошёл в цветочном магазине на улице Ленинградской. Работница магазина рассказала, что ранним утром в торговую точку пришёл мужчина. Он заказал букет цветов, а потом достал из кармана нож и сказал, что не будет за него платить, но цветы заберёт. Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний вологжанин, живущий в соседнем доме.

«На допросе задержанный пояснил, что был в состоянии опьянения и всю ночь гулял по городу, а под утро решил сделать жене сюрприз. Денег на покупку цветов не было, поэтому букет похитил, пригрозив флористу ножом. Похищенные цветы были изъяты в квартире подозреваемого и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства», — сообщает УМВД РФ по Вологде.

Нож мужчина выбросил за мусорными контейнерами во дворе дома. Его нашли и изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Тэги: грабеж, цветы, уголовное дело
видео УМВД РФ по Вологде

ТОП НЕДЕЛИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение
В санатории Леденгск сокращен набор отдыхающих из-за отсутствия медицинских кадров

Похожие новости

Двоих череповчан ограбили на выходе из ломбарда

Подозреваемых задержали

640
0

В Вологде мужчина отобрал сумку на улице у 93-летней пенсионерки

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы за грабёж

1013
0

В Тотемском районе прохожий помог задержать магазинного вора

Подозреваемый пытался убежать из супермаркета с тремя бутылками водки

921
0

Житель Вологды на улице выхватил у мужчины сумку с ноутбуком и убежал

По «горячим следам» подозреваемого задержали полицейские

1195
0

В Вологде вор выронил и разбил ящик пива, убегая от охранника магазина

Возбуждено уголовное дело

1245
0

В посёлке Кувшиново Вологодского района мужчина на улице отобрал сумку с кошельком и продуктами у пенсионерки

Подозреваемого задержали

2769
0

В Тотемском районе задержали подозреваемого в покушении на грабёж

18-летний подозреваемый приехал к друзьям и, чтобы не приходить к ним с пустыми руками, решил украсть продукты из магазина

1265
0

В Череповце двое грабителей отобрали у прохожего телефон

Задержавшим их полицейским мужчины сказали, что потеряли украденный гаджет

1731
0

Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту

Выяснилось также, что ранее он украл из магазина 15 палок колбасы, три из которых потерял

1547
0

В Череповце грабитель в велосипедном шлеме вынес из ювелирного магазина украшений на 2,5 миллиона рублей

Инцидент произошёл в июне 2021 года. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

1629
0

В Череповце подозреваемые в краже порвали куртку, пытаясь доказать свою невиновность

Перед этим мужчина и женщина украли женские ботинки из магазина

1949
0

Жителю Сокола грозит до семи лет лишения свободы за грабёж в отношении подростка

Угрожая насилием, 20-летний обвиняемый отобрал у потерпевшего мобильный телефон

973
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21 сентября вологжане смогут посетить музеи бесплатно
Прокурором Вологодской области утверждено обвинительное заключение по факту хищения 2 млн бюджетных средств
В Вологде пьяный мужчина ограбил цветочный магазин
В Великоустюгском районе жителям приходится полоскать белье, рискуя жизнью
На этой неделе в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России
«Северсталь» не смогла выплатить купон по еврооблигациям-2024 
На улице Чернышевского в Вологде заработали новые светофоры
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3565
0
19.09.2022 [БлогоVO]

Обнаружен еще один фрагмент фундамента Глухой башни крепости

384
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

621
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика