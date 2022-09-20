В Вологде пьяный мужчина ограбил цветочный магазин

В Вологде сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

Инцидент произошёл в цветочном магазине на улице Ленинградской. Работница магазина рассказала, что ранним утром в торговую точку пришёл мужчина. Он заказал букет цветов, а потом достал из кармана нож и сказал, что не будет за него платить, но цветы заберёт. Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний вологжанин, живущий в соседнем доме.

«На допросе задержанный пояснил, что был в состоянии опьянения и всю ночь гулял по городу, а под утро решил сделать жене сюрприз. Денег на покупку цветов не было, поэтому букет похитил, пригрозив флористу ножом. Похищенные цветы были изъяты в квартире подозреваемого и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства», — сообщает УМВД РФ по Вологде.

Нож мужчина выбросил за мусорными контейнерами во дворе дома. Его нашли и изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.