В Великоустюгском районе жителям приходится полоскать белье, рискуя жизнью

20.09.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе жителям приходится полоскать белье, рискуя жизнью. В Коромыслово жители засняли, как им приходится справляться с полосканием белья. Там 

В деревне Коромыслово, расположенной близ Великого Устюга, еще в июле исчезла полоскалка. По словам местных жителей, 6 июля в 17:40 она была на месте, а уже в 19:30 остался только старый плотик, выживший с прошлого сезона. Полоскалка так и не нашлась, и жители сами соорудили плотик. Только вот на вид он оказался таким хлипким, что у стороннего наблюдателя вызывает страх. Но жители Коромыслово им пользуются, на свой страх и риск. 

Напомним, что полоскалки в Великом Устюге и окрестностях оборудуют за бюджетный счет. В этом году их было обустроено четыре. У спуска вблизи площади Ленина и улицы Энгельса, а также недалеко от Дымково и Коромыслово. Контракт на производство работ, а это 250 тысяч рублей, в этом году выиграл один из местных предпринимателей. Его бригаде нужно было не только смонтировать конструкции, но и в течение сезона следить за их состоянием.

Тэги: полоскалки

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