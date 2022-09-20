В Великоустюгском районе жителям приходится полоскать белье, рискуя жизнью. В Коромыслово жители засняли, как им приходится справляться с полосканием белья. Там

В деревне Коромыслово, расположенной близ Великого Устюга, еще в июле исчезла полоскалка. По словам местных жителей, 6 июля в 17:40 она была на месте, а уже в 19:30 остался только старый плотик, выживший с прошлого сезона. Полоскалка так и не нашлась, и жители сами соорудили плотик. Только вот на вид он оказался таким хлипким, что у стороннего наблюдателя вызывает страх. Но жители Коромыслово им пользуются, на свой страх и риск.

Напомним, что полоскалки в Великом Устюге и окрестностях оборудуют за бюджетный счет. В этом году их было обустроено четыре. У спуска вблизи площади Ленина и улицы Энгельса, а также недалеко от Дымково и Коромыслово. Контракт на производство работ, а это 250 тысяч рублей, в этом году выиграл один из местных предпринимателей. Его бригаде нужно было не только смонтировать конструкции, но и в течение сезона следить за их состоянием.