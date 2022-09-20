На этой неделе в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России

Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдума о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил «Луганский информационный центр». Эти же даты выбрали для референдума в Донецкой народной республике.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022», — заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Ранее NewsVo писал, что Госдума вводит в уголовный кодекс понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы