На этой неделе в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России

20.09.2022 [Политика]

Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдума о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил «Луганский информационный центр». Эти же даты выбрали для референдума в Донецкой народной республике.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022», — заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Ранее NewsVo писал, что Госдума вводит в уголовный кодекс понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы

Тэги: референдум, военная спецоперация

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