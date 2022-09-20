«Северсталь» не смогла выплатить купон по еврооблигациям-2024 

«Северсталь» из-за санкций не смогла исполнить обязательства по выплате купона на 12,6 миллиона долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году, следует из сообщения компании:

«ПАО „Северсталь“ сообщает, что 16 сентября 2022 г. наступает срок уплаты очередного купонного дохода в размере 12,6 миллионов долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году (800 миллионов долларов со ставкой 3,15% годовых и сроком погашения в 2024 году). Как сообщалось ранее, в связи с введенными в отношении ПАО „Северсталь“ ограничениями со стороны иностранных государств продолжение обслуживания обязательств в соответствии с предусмотренным документацией порядком в настоящий момент невозможно».