«Северсталь» не смогла выплатить купон по еврооблигациям-2024 

20.09.2022 [Экономика]

«Северсталь» из-за санкций не смогла исполнить обязательства по выплате купона на 12,6 миллиона долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году, следует из сообщения компании:

«ПАО „Северсталь“ сообщает, что 16 сентября 2022 г. наступает срок уплаты очередного купонного дохода в размере 12,6 миллионов долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году (800 миллионов долларов со ставкой 3,15% годовых и сроком погашения в 2024 году). Как сообщалось ранее, в связи с введенными в отношении ПАО „Северсталь“ ограничениями со стороны иностранных государств продолжение обслуживания обязательств в соответствии с предусмотренным документацией порядком в настоящий момент невозможно».

«Северсталь» подала в уполномоченные иностранные регулирующие органы заявления о предоставлении лицензий, необходимых для проведения платежей по еврооблигациям в обычном порядке, но ответов не получила. При этом компания подчеркивает, что располагает достаточными средствами и готова исполнить свои обязательства.

Тэги: «Северсталь», санкции

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